Ancora una volta Elettra Lamborghini decide di raccontarsi e questa volta lo fa con un progetto davvero particolare. Ecco di cosa si tratta

Un album interamente dedicato a lei che racconterà nuovi aspetti della sua persona. Elettra Lamborghini approda in edicola e lo fa con un progetto inedito per lei. Si tratta di un album composta da 144 figurine e che sarà diviso in tre parti. Un progetto nato dalla volontà di regalare ai suoi fan un ricordo e di farsi conoscere in maniera più approfondita. Ma non solo, ci sarà modo di leggere alcune parole rivolte proprio ai più giovani e alle loro famiglie su tematiche che le stanno molto a cuore. Inoltre non mancheranno gli spazi dedicati alla moda, al glamour e all’eccentricità che la caratterizza.

Tutto il mondo di Elettra Lamborghini in edicola

Elettra Lamborghini si racconta a trecentosessanta gradi in un album che sarà diviso in tre parti. La prima sarà dedicata totalmente alla sua vita e alle persone che ne fanno parte. Dagli amici, alla famiglia, fino al neo marito, il produttore Afro Jack con il quale si è sposata il mese scorso. Nella seconda parte invece intratterrà i fan consigliando look e raccontando aspetti della propria vita quotidiana. Le sue routine, le sue passioni, tutto contornato da consigli di stile e di bellezza.

Nella terza parte tratterà invece di tematiche importanti e che le stanno particolarmente a cuore. Rivolgendosi ai più giovani e soprattutto alle loro famiglie affronterà l’argomento del bullismo, del bodyshaming e dell’importanza di accettare se stessi e non lasciarsi influenzare dal giudizio altrui. La cattiveria non produce nulla di buono e per Elettra questo è un messaggio da condividere.

Non mancheranno ovviamente le figurine da collezionare che andranno a costituire l’intero album. Per Elettra questo è l’ennesimo progetto lanciato nell’ultimo periodo, dopo quello della docuserie realizzata sulla sua vita e che verrà mandata in onda il prossimo anno.

