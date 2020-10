Elisa De Panicis, sexy in costume bianco: bellezza dal profumo di rose – FOTO

Elisa De Panicis celebra la sua purezza con un outfit molto sexy: il simbolo dell’amore e della sensualità con una rosa tra le mani

In queste ore su Instagram spicca una rara bellezza dal profumo di rose. Si tratta di Elisa De Panicis conosciuta al pubblico, grazie ad una relazione segreta avuta nel passato con Cristiano Ronaldo.

La mediazione del fuoriclasse portoghese è stata fondamentale per il prosieguo della sua carriera da modella e personaggio famoso. Viene individuata e selezionata come concorrente dai produttori del Grande Fratello Vip. Non impiega molto a farsi notare dalle telecamere del reality show, conclusosi tra le critiche dopo il bacio passionale a Mila Suarez.

La carriera della modella di stampo spagnolo si infittisce di esperienze, come la partecipazione al Red Carpet di Venezia 77. In questa occasione sfoggia un abito molto elegante che alza l’asticella delle ambizioni di notorietà, fino a raggiungere i lineamenti del fascino delle personalità più spiccate nel campo della moda

LEGGI ANCHE —–> Giulia De Lellis, scollatura mozzafiato: lato A in primo piano e gambe da urlo – FOTO

Elisa De Panicis, scatto fashion in spiaggia: i fan non si trattengono

La modella spagnola, Elisa De Panicis ha conquistato tutti nel giro di poco tempo. La sua candidatura in pubblico, attraverso un’inconfodibile bellezza è ormai da tempo, al centro dell’attenzione.

Oggi Elisa ha anche aumentato un altro livello di capacità che prima non le apparteneva. Dopo le esperienze del Grande Fratello Vip e del Red Carpet di Venezia, l’obiettivo si è spostato in direzione del mondo imprenditoriale. Dopo tanta “gavetta” tra i brand alla moda, oggi Elisa è autrice indiscussa di una linea di costumi.

E’ proprio in questa circostanza che acquisisce la “verve” di web influencer. In seguito all’ennesimo successo sul piccolo schermo viene apprezzata in maniera evidente sui social network.

E’ su Instagram che si concentra maggiormente il suo talento, ricco di sensualità e fascino. Proprio come in occasione di uno scatto insolito in questo periodo, al mare e con una rosa tra le mani.

LEGGI ANCHE —–> Valentina Vignali incantevole donna, versione red girl con fisico sexy – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Rosa 🌹 Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis) in data: 28 Ott 2020 alle ore 3:13 PDT

Elisa De Panicis ha celebrato come meglio non poteva il suo personaggio, in spiaggia e con un costume bianco. A rendere incandescente l’atmosfera è un fisico spaziale, quasi da silhouette, che i follower non si sono certamente lasciati sfuggire, riempendo l’iniziativa di Elisa con quasi 10.000 likes

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter