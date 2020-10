Endometriosi, l’alimentazione da seguire per combatterla

Endometriosi, quali alimenti assumere e quali invece evitare per combattere la malattia che colpisce ogni anno tantissime donne, anche le più giovani.

La natura offre tutti gli ingredienti per seguire una dieta invernale utile a combattere l’endometriosi, la fastidiosa malattia che ogni anno colpisce le donne e le più giovani: secondo Pietro Giulio Signorile, presidente della Fondazione Italiana Endometriosi “Attualmente non ci sono cure mediche e farmacologiche per l’endometriosi, che solo in Italia colpisce oltre 3 milioni di donne, ma si può lavorare sulla riduzione dei sintomi…riduzione dell’assunzione di cibi estrogenici, aumento di cibi antiestrogenici, riduzione dei cibi proinfiammatori e aumento dei cibi antinfiammatori…” Intervenire quindi si può, basta seguire alcuni accorgimenti circa la propria alimentazione. Alimenti con proprietà antinfiammatori e liberi di ormoni riducono il dolore e l’infiammazione.

Endometriosi, i prodotti TOP e FLOP per intervenire sulla malattia

La Fondazione Italiana Endometriosi che da anni si impegna a fornire la giusta assistenza a chi soffre di questa malattia, ha stilato una lista utile per fare una spesa sana e consapevole: Sicuramente un’alimentazione ricca di broccoli, cavoli, zucca, cereali, legumi; frutta di stagione aiuta a combattere l’endometriosi. Da consumare tutti i giorni, al pari dei vegetali, pesce azzurro, olio di oliva, frutta secca, avocado. Ridurre, perché possono compromettere lo stato di salute, invece la carne bianca, i latticini a causa della caseina e lattosio. I prodotti confezionati e le bevande zuccherate – come prevedibile – vanno eliminate. Lo stesso vale per caffè, alcol, soia, farine bianche e prodotti da forno. Alimenti lavorati e che comunque possono compromettere qualsiasi dieta, l’impatto nocivo di questi prodotti è rinomato e non solo per l’endometriosi.

Vitamina D, omega 3 sono gli integratori utili per combattere l’endometriosi. Per chi ama le spezie, può affidarsi alle proprietà curative della curcuma, sia nei piatti che in infuso, è sempre un tocco di benessere.

