La Pellegrini finalmente libera dalla quarantena e dal Coronavirus, condivide una foto mentre sorride ed esce

Visualizza questo post su Instagram Io che sfodero tutto il mio sfrontato ottimismo 😁😁🧐 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 28 Ott 2020 alle ore 6:51 PDT

La nuotatrice ha attraversato un periodo tosto a causa del contagio da Coronavirus, ma oggi ne è uscita e condivide una foto su Instagram in cui sorride e scrive nella didascalia “Io che sfodero tutto il mio sfrontato ottimismo”. Ed è proprio di questo che abbiamo bisogno, di ottimismo, nonostante il periodo non ci faccia ben sperare visto l’aumento di casi e le chiusure degli altri paesi per contrastare la diffusione del virus. Ma la Pellegrini è la dimostrazione che c’è chi ne esce dal virus e questo è un messaggio positivo.

Federica Pellegrini un esempio di forza e di chi ce l’ha fatta è d’ispirazione per molti

La Pellegrini è finalmente uscita dal covid anche se purtroppo lo aveva attaccato alla mamma che viveva con lei in quel momento. Adesso è libera finalmente perché è negativa e può tornare alla sua vita in una quasi normalità. Anche la collega Mara Maionchi era risultata positiva al covid-19, probabilmente si è ammalata durante le puntate di Italia’s Got Talent. Dopo essere stata ricoverata in ospedale, la Maionchi è tornata finalmente a casa e sembra stare molto meglio.

La Pellegrini ha mostrato la sua vicinanza condividendo una foto insieme a lei scrivendo “finalmente torni a casa”. La nuotatrice ha anche condiviso nelle stories di Instagram un messaggio di una sua fan molto emozionante in cui le scrive che grazie alla sua forza e alla sua positività le ha dato il coraggio di andare avanti e non mollare mai anche nei momenti più difficili, le ha scritto infatti che la seguiva dall’ospedale dove era ricoverata.

Visualizza questo post su Instagram NO DAI 🥺 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 25 Ott 2020 alle ore 5:54 PDT

Probabilmente anche lei ha contratto il virus, ma tra poco tornerà a casa. Sicuramente un messaggio che riempie il cuore di gioia ed emoziona, perché sentirsi d’ispirazione per qualcuno sopratutto in un momento così tragico è davvero meraviglioso. Ora non resta che rivedere la nostra Federica in piscina di nuovo.

