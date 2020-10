Figlia di Rita Dalla Chiesa preoccupa la madre, lo sfogo a “Vita in diretta”

Rita Dalla Chiesa è preoccupata per sua figlia spiegando il motivo alla Vita in diretta: “Non si può entrare in un simile circolo vizioso”

Rita Dalla Chiesa è molto preoccupata per sua figlia Giulia che in questo ultimo periodo, a suo avviso, ha dei comportamenti molto strani. Così durante una delle puntate della trasmissione su Rai 1 La Vita in diretta, la donna ha deciso di sfogarsi in pubblico. Ha confessato al conduttore, Alberto Matano per il momento, delle cose molto personali sul conto della figlia ribadendo più volte di essere pensierosa.

Cosa fa la figlia di Rita Dalla Chiesa

La giornalista ospite agli studi di Rai 1, ha deciso di sfogarsi e confessare la verità sui comportamenti della figlia Giulia. “Sono pensierosa – ha affermato – Stamattina mi ha preoccupato la reazione di mia figlia. – spiega – Dovevo comprare un libro, lì vicino c’è un bar. Ho detto: ‘Prendiamoci un caffè’; ma lei ha risposto: ‘No, io il caffè non lo prendo'”. E poi ha continuato: “Mi sono allarmata perché mi ha detto: ‘Non prendo il caffè perché la tazzina potrebbe essere stata toccata‘”. Rita Dalla Chiesa ha commentato: “Non si può entrare in un simile circolo vizioso – consiglia – magari il barista dovrebbe usare i guanti o un bicchierino di carta”.

La preoccupazione della giornalista ha toccato milioni di italiani che seguono il programma in onda nel pomeriggio. Vita in Diretta per fortuna è tornato sul piccolo schermo a scaldare le giornate degli spettatori che ancora una volta si ritrovano a casa in attesa di un futuro migliore.

