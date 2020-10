Ad ‘All Togheter Now’ Francesco Renga starà fianco a fianco con Michelle Hunziker. E lui sorprende con queste dichiarazioni al miele per lei.

Francesco Renga non ha occhi che per Michelle Hunziker. Il cantante originario di Udine e trapiantato da tempo a Brescia sarà parte integrante del cast di ‘All Togheter Now‘, la trasmissione di Canale 5 che vede proprio la conduttrice italo-svizzera come principale protagonista al timone del talent show.

Con lei ci sarà ancora una volta J-Ax. Ed oltre all’ex vocalist degli Articolo 31, ci sarà spazio anche per altre due imponenti presenze della musica italiana. Si tratta di Anna Tatangelo e di Rita Pavone. Queste ultime due andranno a comporre la giuria chiamata ogni volta ad esprimere un giudizio sui concorrenti in gara. E Francesco Renga darà loro man forte. Il 52enne interprete di tanti successi ancora in voga oggi aveva già ricoperto il ruolo di giudice in un altro show. Si tratta di ‘The Voice’, nel 2018. Ora l’ex fidanzato di Ambra Angiolini spende parole al miele per la bella e simpatica Michelle, una donna capace di conquistarlo in tutto. Tranne ovviamente che sul piano sentimentale, dal momento che sia lui che lei hanno delle storie molto solide e bene avviate già da diverso tempo con i rispettivi partner.

All Togheter Now, che squadra quest’anno

Anche se Renga, a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, dice proprio di essersi innamorato. “Lei è il prototipo di donna che ho sempre voluto: non solo bellissima ma anche ironica, specialmente verso sé stessa. Mi ha rapito il cuore, che donna incredibile”. C’è anche spazio per parlare di quella che sarà la prossima edizione di ‘All Togheter Now’. In particolare Renga rivela di averla pensata sempre all’opposto della Tatangelo, quando si tratta di fornire un giudizio sui partecipanti. “E la cosa divertirà tutti”.

La prima puntata dello show andrà in onda mercoledì 4 novembre. Di quello che i telespettatori vedranno, ha parlato anche J-Ax, sempre a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. “Renga è davvero una gran bella persona. Poi c’è Rita Pavone, un monumento della musica italiana. Ed Anna, una lottatrice che vuole sempre averla vinta”.

