Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus e la buonanotte sfavillante – FOTO

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus bella e sorridente su Instagram con un capo di alta moda che le dona tantissimo

Giovanna Civitillo e Amadeus sono una delle coppie più amate dello spettacolo. Il loro profilo Instagram in comune è molto seguito e conta oggi 355 mila followers. Tanti i fans che tramite i social cercano di carpire qualcosa di più della coppia seguendoli come se fossero persone di famiglia.

Giovanna e Amadeus non sono molto attaccati all’uso dei social anche se negli ultimi periodi sono sempre più presenti, per la gioia di chi li segue. Solo qualche giorno fa avevano presentato la nuova cucciola di casa con grande entusiasmo del loro pubblico. Giovanna e Amadeus sono una coppia ormai consolidata, vivono il loro amore che va avanti da 17 anni in armonia, rispetto e affiatamento.

Un amore nato sul lavoro, all’Eredità, quando Amadeus era il conduttore del programma e Giovanna la valletta. Frutto del loro amore il loro piccolo Josè Alberto, di undici anni e ora anche l’ingresso di un nuovo membro: la cucciola Kira.

LEGGI ANCHE –> Elena Morali, scatto fashion in barca a lato B oceanico: che fisico – FOTO

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus è raggiante

Bella e raggiante come ci ha abituati a vederla i tutti questi anni Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus ha concesso uno scatto dal loro profilo Instagram in comune in cui è davvero sfavillante.

Augura a tutti i suoi followers la buonanotte, sorridente e con un look molto colorato. Capelli mossi e scuri che le cadono sulle spalle, sorriso smagliante, poco trucco e addosso degli abiti coloratissimi. Maglietta nera come sotto giacca easy ed una giacca cha arricchisce tutto.

Mille colori addosso che la illuminano maggiormente. Fantasie particolari che si rincorrono tra loro su uno sfondo nero, tra rosso, rosa e arancio. Le donano davvero molto a Giovanna e gli utenti del web apprezzano moltissimo.

LEGGI ANCHE –> Mercedesz Henger dai mille volti, uno più sexy dell’altro. Unica – foto

Si tratta di un capo di Gai Mattiolo che è piaciuto molto ai followers di Giovanna che le fanno i complimenti per il suo essere così sempre semplice, vera e autentica.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.