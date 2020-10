Il rapporto tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip ha subito una brusca frenata negli ultimi giorni, ma questa notte sembra esserci stato il chiarimento definitivo

Una delle amicizie più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip, quella tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, ha vissuto alti e bassi soprattutto nelle ultime settimane. Alcune incomprensioni hanno portato i due ad allontanarsi e sembrava che non ci fosse più modo di recuperare il loro rapporto. Eppure il bene che lega i due esiste ancora e proprio questo li ha portati a cercare un chiarimento prima che fosse troppo tardi. A cuore aperto i due concorrenti si sono detti tutto quello che pensavano e di ciò di cui hanno parlato l’uno alle spalle dell’altro.

Il chiarimento di Francesco Oppini e Tommaso Zorzi

L’incomprensione nasce dalla delusione provata dall’influencer nei confronti del figlio di Alba Parietti dopo aver scoperto che una scelta apparentemente di cuore aveva avuto un secondo scopo ai fini del gioco. Zorzi ha più volte sottolineato la sua difficoltà nel fidarsi degli uomini e ha rivisto in questo atteggiamento qualcosa che gli ha ricordato ferite passate. È esattamente questo che il giovane riferisce a Oppini durante il chiarimento di questa notte, spiegando anche il perché di alcuni suoi comportamenti. “Io sono stato tradito in passato, quando ero molto giovane. E ora ho imparato a ferire prima di essere ferito, per questo a volte scappo o fuggo al confronto“, ha rivelato.

D’altro canto Francesco ha dichiarato di essere dispiaciuto di quanto accaduto e di aver compreso il motivo per il quale il ragazzo si è sentito in questo modo. Ha poi ribadito quanto nel contesto della casa proprio Zorzi sia importante per lui. “Qualcosa di speciale qua dentro me lo stai dando“, ha sottolineato Oppini che si è anche impegnato nel riconoscere al giovane le sue belle qualità. Proprio Tommaso infatti ha ribadito quanto le persone facciano difficoltà a stargli accanto a causa del suo carattere a volte distaccato.

È chiaro quanto le ferite passate dell’influencer infieriscano nelle sue relazioni ma Francesco ha sottolineato invece quanto il suo carattere lo attiri, perché in grado di dargli delle emozioni. Positive o negative che siano. La tempesta sembra passata e Tommaso conclude affermando: “È tutto chiarito, per me siamo già ritornati“. Tutto è bene quel che finisce bene.

