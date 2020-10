Lucia Javorcekova, lato A sontuoso e curve pericolose in vista: bellezza esplosiva in costume – FOTO

Uno scatto dal valore inarrivabile dei decibel di frequenza per i follower di Lucia Javorcekova, semplicemente strepitosa su Instagram

Non c’è alcun limite alla bellezza infinita della modella slovacca, Lucia Javorcekova, in divenire sulle frequenze dei social network principali. La sua conoscenza nel Belpaese la deve in particolar modo al lancio del tormentone ludico “Escile”.

Protagonista di scatti di fascino giovanile travolgente non è la sola, ma la partecipazione si deve estendere ad altre modelle, dal divino privilegio della prestanza fisica. Un esempio in questo contesto è quello sfoggiato dalla roboante Marika Fruscio, la giornalista sportiva meridionale.

Al pari della partenopea, Lucia è una grande appassionata di moda e sport e non ha esitato a mettere in mostra la parte migliore di sè, una volta sbarcata in Italia. L’esordio nel Belpaese è di quelli da ricordare per tutte le ragazze come lei, avvolte da un vortice di sensualità senza rivali.

In quell’occasione, spinta da movenze quasi da modella striptease ha reso “illegale” l’aria di Eros che si respira attorno al suo personaggio. L’intervista alle Iene rivela al pubblico il soprannome con il quale viene riconosciuto il suo maggiore successo: Mozzarellona

LEGGI ANCHE —–> Valentina Ferragni, “Madame” della moda: lady chic in quel di Milano – FOTO

Lucia Javorcekova, scatto di libidine pure: follower estasiati

Visualizza questo post su Instagram All I need is vitamin sea 💊🌊☀️🍀 Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova) in data: 26 Ott 2020 alle ore 10:40 PDT

Promoter e influencer slovacca, Lucia Javorcekova è arrivata a toccare con mano il “paradiso” della moda made in Italy, attraverso un semplice gioco. Era il lontano 2015 quando fece la sua affermazione completa nel Belpaese.

Ora ha deciso di convolare a nozze con un imprenditore olandese e si è traferita stabilmente in terra Orange. Di tanto in tanto si affaccia in Italia e soprattutto sui social network per far sentire a tutti la sua vicinanza.

A rendere spettacolare ogni tratto della sua sublime bellezza ci pensa Instagram, dove Lucia vanta di un bottino di preferenze di 1,8 milioni di follower. All’eterna passione della moda e dello sport si vanno ad aggiungere i viaggi e la musica artistica.

Ma ciò che penetra facilmente nel cuore dei follower, imbottito di battiti è senz’altro la stupefacenza e la possanza di un repertorio fisico da “leccarsi i baffi”.

LEGGI ANCHE —–> Alena Seredova Instagram | lei mostra la piccola Vivienne | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Energy doesn’t lie ✨ #linkinbio Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova) in data: 28 Ott 2020 alle ore 11:07 PDT

Nell’ultima uscita social, Lucia Javorcekova disegna “spettacolo” tra gli ammiratori. In evidenza c’è un costume blu striminzito, dal quale fuoriescono e abbondano di sensualità due curve stratosferiche e il “tira e molla” illegale del perizoma. E voi invece come giudicate l'”eroica” iniziativa di Lucia?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter