Mara Venier, l’esito del tampone e l’abbraccio all’amico che soffre – FOTO

Mara Venier ha postato una bellissima foto sui social e ha informato il pubblico sulle sue condizioni di salute.

Mara Venier è sicuramente una delle presentatrici più amate dagli italiani. La 70enne è seguitissima anche sui social network: il suo account Instagram vanta ben 2,1 milioni di follower. La nativa di Venezia ha deciso di sottoporsi al tampone per la ricerca del Sars-Cov-2. Il volto della Rai ha pubblicato una bella fotografia sul web e ha usato la didascalia per comunicare l’esito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Omaggio a Rino Gaetano: il cantante quest’oggi avrebbe compiuto 70 anni

Mara Venier, l’esito del tampone e il pensiero all’amico che soffre

Mara ha condiviso una bellissima foto su Instagram. La conduttrice sfodera un sorriso fantastico e i suoi meravigliosi occhi sono più luminosi che mai. La nativa di Venezia ha scritto nella didascalia l’esito del suo tampone. “Stamattina ho fatto il tampone e sono negativa”, ha scritto. Come se non bastasse, la 70enne ha rivolto anche un pensiero a Carlo Conti, risultato positivo nella giornata di ieri. Il post ha già raccolto 45mila cuoricini e numerosi commenti. “Continua sei forte”, “Felice per te”, “Meravigliosa notizia”, “Grande la nostra zia!”, si legge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Cristina Parodi e la lotta alla tossicodipendenza: “Insieme facciamo la differenza”

Qualche giorno fa proprio Carlo Conti fece un’intervista a Mara Venier: la classe 1950 mostrò tutto il suo entusiasmo proprio su Instagram con un post.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter