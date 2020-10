Matilde Brandi e il suo salottino, lo avete mai visto ? Foto

Matilde Brandi, dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, torna a godersi casa sua: ecco un immagine del suo salotto

E’ stata l’ultima eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip, a Cinecittà. Una partecipazione che non è passata inosservata, essendosi trovata spesso al centro di querelle con gli altri inquilini. Su tutti, con Tommaso Zorzi, da lei definito come il personaggio dominante all’interno della casa, con cui non è mancato qualche scontro. Ora, uscita dalla casa, è tornata alla vita di sempre. Matilde Brandi ha lasciato il programma non senza polemiche, ma siamo sicuri che adesso si dedicherà nuovamente alle sue passioni.

Matilde Brandi, casa dolce casa: il salotto è un incanto

La popolarissima ballerina e conduttrice, 51 anni, è uno dei volti più noti della televisione italiana fin dai primi anni ’90. Quando i riflettori si spengono, torna a casa sua per godersi relax e affetti. Il selfie scattato e postato sul suo profilo Instagram, nello specchio, ci permette di ammirare il suo salotto. L’impatto è molto accogliente e ci dice molto, confermandoci del calore e della solarità di Matilde.

Pavimento in parquet, porte in legno laccato bianco e molte suppellettili ed accessori stravaganti. Una casa senza dubbio accogliente, così come lei. Nel selfie, Matilde appare sorridente. Non sappiamo quanto l’esperienza nella Casa l’abbia segnata, presto in ogni caso la rivedremo in tv solare come sempre.

