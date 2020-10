La Satta più in forma che mai, bellissima mentre si allena a casa e motiva gli utenti a correre con lei

Melissa Satta condivide una foto mentre si allena a casa sua e appare in perfetta forma fisica. La showgirl collabora con un app che seleziona percorsi di corsa insieme a lei che fa da coach, si chiama start2run. L’ex velina condivide spesso training che fa per i suoi follower, per mostrare loro come fare dei circuiti efficaci, per lei è una vera passione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Adriana Volpe è single. Confermata crisi con il marito, lei appare serena – FOTO

Melissa Satta ha ufficialmente archiviato la storia con Kevin Boateng?

Visualizza questo post su Instagram Un sabato tra natura e animali 🤍 #weekend #saturday Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 17 Ott 2020 alle ore 9:44 PDT

La coppia si era riavvicinata dopo un periodo di separazione importante, dovuto a problemi di coppia. Già nei mesi estivi si era parlato di una nuova crisi fra i due, che non comparivano più nelle foto insieme. Si erano riavvicinati dopo due anni di separazione, per dare una seconda possibilità al loro rapporto e inizialmente tutto sembrava procedere nel migliore dei modi. La Satta con il bambino si erano trasferiti per tutto i periodo del lockdown in Turchia dove giocava Kevin.

Pare che la situazione sia dunque precipitata al loro ritorno in Italia, durante l’estate. Lui ha intrapreso una nuova avventura firmando un contratto con il Monza, salito in serie B. Sembrava una soluzione perfetta, dato che la Satta ha sempre dichiarato di voler vivere a Milano. Tuttavia alcune incomprensioni all’interno della coppia hanno portato a una nuova rottura, confermata dal fatto che durante l’ultima partita del Monza, Melissa non era presente. Al momento nessuno dei diretti interessati ha proferito parola sull’argomento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Benedetta Parodi e il suo sogno: “Cosa volevo fare da bambina” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram About last night 💫 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 19 Ago 2020 alle ore 3:59 PDT

In ogni caso nelle foto la Satta indossa ancora la fede e questo potrebbe essere un segnale che non sia del tutto finita. Potrebbero essersi presi una pausa per capire cosa non funziona e quindi non sono ancora pronti a gettare tutti i loro sforzi di riavvicinamento via. Staremo a vedere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.