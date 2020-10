Mercedesz Henger dai mille volti, uno più sexy dell’altro. Unica – foto

Mercedesz Henger impegnatissima in un nuovo progetto mostra le sue mille sfaccettature. Outfit diversi ma una sola grande bellezza

Mercedesz Henger pronta per lanciare qualcosa di nuovo ma che ancora rimane top secret. Anticipa qualcosa la figlia della ex porno diva Eva ma non ci dà dettagli. Sicuramente è molto soddisfatta e lo dimostra.

Concentrata sul lavoro la bella e giovane influencer non si cura dei continui scontri che ci sono con la mamma, un rapporto che è iniziato ad incrinarsi e che non si è mai ricucito per davvero. Una piccola telenovela che si è consumata nei salotti di Barbara d’Urso la loro ma che poi si è rifugiata nell’intimità ma nonostante questo pare che tra mamma e figlia non sia ancora tornato il sereno.

Anzi, secondo quanto ha raccontato da poco il fidanzato di Mercedesz, Lucas Peracchi, l’ex attrice a luci rosse sarebbe addirittura gelosa della figlia. Prima, infatti, secondo iol ragazzo Eva Henger prendeva addirittura in giro Memi per essere un po’ grassottella e ora che mostra un fisico invidiabile, la mamma sarebbe addirittura frustrata a causa della sua bellezza. E nelle ultime stories è più evidente che mai. Per vedere le foto vai su successivo.

Mercedesz Henger, tante versioni ed un unico mood: la bellezza