Dramma in stazione: uomo muore travolto da un treno sui binari

Nella serata di ieri, un uomo è deceduto dopo essere stato investito da un treno sui binari della stazione Rogoredo a Milano.

Un uomo ha perso la vita nella serata di ieri dopo essere stato travolto da un treno sui binari della stazione Rogoredo a Milano. Secondo le prime informazioni, la vittima, non ancora identificata, sarebbe stata investita da un convoglio in transito sul binario 1. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, sopraggiunto per le gravi ferite riportate. Su quanto accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia Ferroviaria intervenuti per gli accertamenti del caso.

Milano, dramma in serata: uomo muore dopo essere stato travolto da un treno sui binari della stazione

Dramma nella tarda serata di ieri, mercoledì 27 ottobre, a Milano, dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno. La tragedia si è consumata intorno alle 22:40 alla stazione ferroviaria di Rogoredo, allo scalo di via Cassinis. Stando a quanto riporta la redazione di Milano Today, la vittima, non ancora identificata, ma dall’età apparente di 40 anni, sarebbe stata centrata da un convoglio che transitava lungo il binario 1.

In pochi minuti, sul posto, sono arrivati i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza e un’auto medica, ma per il 40enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso, avvenuto per le gravi ferite riportate.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente avvenuto mentre la vittima attraversava i binari della stazione.

Non è il primo caso simile che si verifica a Milano. A gennaio un uomo era morto dopo essere stato travolto da un Intercity tra le stazioni di Rogoredo e San Donato.

