Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 42 anni è deceduto in un terribile incidente stradale in moto consumatosi in via Alcide De Gasperi a Milano.

Dramma nel pomeriggio di ieri a Milano, dove un uomo ha perso la vita in un incidente stradale consumatosi in via Alcide De Gasperi. La vittima, un 42enne, secondo le prime informazioni stava percorrendo la strada a bordo della sua moto che, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un’auto. Un impatto terribile che ha fatto sbalzare ad alcuni metri di distanza non lasciandogli scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma, purtroppo, per il 42enne non c’è stato nulla da fare. Sopraggiunti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso.

Milano, moto si scontra con un’auto su via Alcide De Gasperi: muore un uomo di 42 anni

Un uomo di 42 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 ottobre, a Milano in un terribile incidente stradale. Stando a quanto ricostruito, come riporta Il Giorno, il 42enne viaggiava in sella alla propria moto lungo via Alcide De Gasperi quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe scontrato con un’auto. Nel violentissimo impatto, il motociclista è finito sull’asfalto ad alcuni metri di distanza.

In pochi minuti, sul luogo dell’incidente, è arrivato il personale medico del 118 che ha provato a rianimare l’uomo, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Lo staff sanitario si è dovuto arrendere dichiarando il decesso sul posto, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nel sinistro.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale del capoluogo lombardo che ha provveduto ai rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità. Dai primi accertamenti, come riporta Il Giorno, pare che il conducente della moto abbia perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare una vettura ferma sulla carreggiata per un guasto.

L’incidente ha provocato qualche disagio sulla circolazione stradale con lunghe code formatesi sulla carreggiata teatro della tragedia.

