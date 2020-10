Nicole Minetti si è allontanata dalla politica, oggi possiamo godercela su Instagram: lato B esplosivo, un fisico che incanta

Il suo nome è stato uno dei più chiacchierati all’inizio del decennio scorso. Apparsa in tv prima come soubrette in alcuni programmi, quindi eletta al consiglio regionale della Lombardia, Nicole Minetti ha fatto parlare di sé soprattutto per la sua bellezza fuori dal comune e il suo fascino esplosivo. Successivamente, il nome di Nicole è entrato anche nelle cronache giudiziarie per i rapporti con l’ex premier Silvio Berlusconi e il coinvolgimento nel processo Ruby. Lasciate alle spalle quelle vicende, Nicole ha abbandonato il mondo della politica. Su Instagram, non è una vera e propria influencer, ma alcuni scatti e stories decisamente intriganti non mancano. Confermando tutto il bene che si diceva di lei e sulla sua bellezza. Andate a pagina successiva per scoprire cosa ha in serbo per noi oggi…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Nicole Minetti e la buonanotte bollente. Che lato A: “Beato chi dorme con te” – FOTO

Nicole Minetti, il lato B più in primo piano che mai: curve da panico

Nicole, 35 anni oggi, ha sempre avuto un fisico che difficilmente poteva passare inosservato. E ne abbiamo una ulteriore prova in una delle sue ultime storie Instagram, con una soggettiva sul lato B che lascia veramente spiazzati e senza parole. Un primo piano delle sue curve eccezionali davvero imperdibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Nicole Minetti esplosiva: il bikini striminzito lascia vedere tutto – FOTO

Il perizoma evidenzia ed avvolge il suo posteriore. E se il lato A è stato da sempre il pezzo forte della casa, anche quello B non scherza affatto. Basta andare a ripescare sul suo profilo alcuni scatti estivi, dove viene messo in bella mostra. Anche se da un po’ di tempo ormai vive negli Stati Uniti, difficile in ogni caso dimenticarsi di lei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter