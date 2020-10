Non c’è pace a “Ballando con le Stelle”: nuovo medical drama per il programma

Lo ha annunciato Milly Carlucci nella sua pagina Instagram, dopo Marco De Angelis, anche Lucrezia Lando è stata colpita da intossicazione alimentare

Niente stop alla prossima puntata di “Ballando con le Stelle” dopo che nelle ultime sembrava essere trapelato un caso di positività al coronavirus, notizia prontamente smentita però dallo stesso programma. Il cast di Milly Carlucci si è sottoposto prontamente al test e i tamponi hanno dato tutti esiti tutti negativi.

Lo ha confermato anche Selvaggia Lucarelli sui social, non c’è alcun caso di Covid-19 all’interno dello show e la puntata sabato si terrà tranquillamente.

Sono stati resi noti nel frattempo i ballerini per una notte della prossima puntata: arriverà Beppe Fiorello insieme a Claudia Pantolfi e Nicole Grimaudo protagonisti di una nuova fiction in onda la prossima settimana in prima serata su Rai Uno “Gli Orologi del Diavolo”.

Il ritorno in pista di Samuel Peron