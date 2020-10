Paola Saulino questa volta esagera: l’amatissima influencer ha postato uno scatto in cui è praticamente nuda sul letto.

Paola Saulino è una delle influencer di maggiore successo in Italia. La nativa di Napoli è seguitissima su Instagram: il suo account vanta 1,2 milioni di follower. La classe 1989 non ha limiti e ama mettere in mostra tutta la sua bellezza e le sue curve da capogiro. La napoletana spesso condivide anche video molto trash e lancia ‘campagne sexy’. Paola, poco fa, ha messo in rete l’ennesima foto da infarto. La 31enne è praticamente nuda sul letto e stuzzica la fantasia dei fan.

Paola Saulino nuda sul letto: lato B mostruoso!

Visualizza questo post su Instagram Bianca come il latte , liscia come …? Continua la frase Un post condiviso da Paola Saulino 🍯 (@insta_paolina) in data: 29 Ott 2020 alle ore 2:11 PDT

Paola, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è appoggiata sul letto e non indossa alcun tipo di copertura. La splendida influencer, infatti, è praticamente nuda. Il suo lato B, in primissimo piano e non contenuto da slip o perizoma, lascia ben poco spazio all’immaginazione. La ragazza ha chiesto ai fan di continuare la frase che ha scritto nella didascalia. “Bianca come il latte, liscia come…?”, ha scritto. Gli utenti si stanno ovviamente scatenando e alcune interazioni sono decisamente da censura. Il post ha raccolto ben 30mila cuoricini.

Non solo lato B per la Saulino: l’influencer spesso esagera e mette in mostra anche il suo seno prosperoso con scatti al limite della censura.

