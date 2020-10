Paola Turani sempre più bella: la nota influencer ha postato l’ennesimo scatto da applausi sui social.

Paola Turani è sicuramente una delle influencer più apprezzate del web. La ragazza conquista giorno dopo giorno consensi grazie alla sua bellezza e alla sua semplicità. Boom di like e commenti per ogni suo singolo contenuto: la 33enne è dotata di un fisico slanciato e i suoi occhi sono praticamente perfetti. La lombarda è seguitissima sui social: il suo account vanta 1,5 milioni di follower. Paola, poco fa, ha messo in rete l’ennesima foto superlativa. L’outfit da brividi e la sua bellezza non passano mai inosservati.

Il bellissimo scatto di Paola Turani: che fisico!

Paola, nell’ultimo scatto condiviso in rete, ha messo in mostra tutto il suo fascino. La ragazza indossa dei vestiti molto particolari e il suo fisico snello e slanciato viene valorizzato dall’outfit. La nativa di Bergamo posa il suo sguardo verso il vuoto. “Breve storia triste: una vita passata ad indossare pantaloni sempre troppo corti. Fine. Quante di voi mi capiscono?”, ha scritto nella didascalia. Il post ha già raggiunto 38mila cuoricini e numerosi commenti.

La Turani, qualche giorno fa, pubblicò un bellissimo selfie incantevole in cui mise in primissimo piano i suoi splendidi occhi.

