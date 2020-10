In questo momento della nostra vita stiamo dando la caccia ai batteri, in casa e fuori. Ecco quali sono le parti più sporche che richiedono più pulizia

La pulizia dovrebbe essere una delle priorità della persona, ma non sempre è così. C’è chi è più premuroso, chi meno, ma in questo periodo così delicato in cui è caccia ai batteri, tutti fanno più attenzione. Molti pensano che una delle parti più sporche della casa sia il bagno, in particolare il water, ma in realtà non è così. Esistono alcuni oggetti che, se non vengono puliti spesso, possono trasformarsi in una bomba batterica. Sono quattro e oggi ve li mostreremo.

Le parti sporche della casa, quali sono?

Dovremmo farlo sempre, ma specialmente in questi mesi è necessario pulire più attentamente quattro parti della casa che si sporcano maggiormente. Stiamo parlando di interruttori della luce, maniglie delle porte, tastiera dei pc e telecomandi ed infine i dispositivi elettronici. Ecco allora alcuni consigli per rendere questi oggetti sempre puliti:

Le maniglie sono una delle parti più sporche della casa o di un qualsiasi edificio, quindi durante le pulizie giornaliere ricordatevi di passare un panno con del sapone anche lì.

sono una delle parti più sporche della casa o di un qualsiasi edificio, quindi durante le pulizie giornaliere ricordatevi di passare un panno con del sapone anche lì. Gli interruttori della luce richiedono la stessa attenzione visto che sono toccati da tutti e tutto il giorno. Per eliminare qualsiasi tipo di batterio sarebbe ottimo dopo il lavaggio con una pezza umida, passare anche un panno imbevuto nell’alcol.

richiedono la stessa attenzione visto che sono toccati da tutti e tutto il giorno. Per eliminare qualsiasi tipo di batterio sarebbe ottimo dopo il lavaggio con una pezza umida, passare anche un panno imbevuto nell’alcol. La tastiera del pc e il telecomando sono anche essi molto pericolosi se si parla di batteri. Per pulirli a fondo servirà una bomboletta con dell’aria compressa per sollevare la polvere e la sporcizia nascosta tra i tasti. In seguito prendete un panno umido ed un sapone gentile per proseguire con l’igienizzazione. Infine per rimuovere lo sporco tra i tasti, si possono usare i cotton fioc.

sono anche essi molto pericolosi se si parla di batteri. Per pulirli a fondo servirà una bomboletta con dell’aria compressa per sollevare la polvere e la sporcizia nascosta tra i tasti. In seguito prendete un panno umido ed un sapone gentile per proseguire con l’igienizzazione. Infine per rimuovere lo sporco tra i tasti, si possono usare i cotton fioc. Anche i dispositivi elettronici possono contenere dello sporco invisibile. Il cellulare dovrebbe essere igienizzato tutti i giorni e più volte visto che viene toccato spesso. Per pulire i vari oggetti sarebbe meglio prima spegnerli, poi passare un panno non abrasivo, bagnato precedente in una soluzione con acqua e sapone neutro.

Attenzione dunque a questi oggetti che inevitabilmente fanno parte della nostra quotidianità. Pulirli spesso potrebbe evitare qualche brutto scherzo alla nostra salute.

