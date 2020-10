Romina Power. Appello a tutte le donne: “Ho un messaggio per voi”

Romina Power. La cantante americana lancia un importante messaggio sociale alle donne tramite il suo profilo Instagram

Il movimento #Metoo è diventato virale alla fine del 2017 quando sono stati smascherati gli abusi perpretati dal produttore cinematografico Harvey Weinstein, il quale esercitava il suo potere per approfittare sessualmente di un elevato numero di donne.

Una nuova e rinnovata consapevolezza femminista si è levata da quel momento, volta ad incoraggiare chi ha subito violenze a dirlo e a denunciare, senza doversi vergognare di essere vittime. Molte sono le celebrità che si sono schierate apertamente in tale ambito.

Ultimamente in Italia abbiamo visto l’attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta raccontare fatti personali molto delicati, raccolti inoltre in un libro dal titolo “Vite senza paura”. Lo scopo è sensibilizzare sia donne che uomini su quest’argomento che era in passato e, purtroppo, lo è tuttora una piaga gravissima della società.

Romina Power. Il codice segreto che salva le vittime

Non è l’unico personaggio pubblico a levarsi ultimamente a gran voce contro la discriminazione e la violenza di genere. La cantante Romina Power è sempre stata schierata contro grandi temi d’ingiustizia sociale. I suoi post su Instagram hanno contenuti di spessore. Si è esposta in favore della difesa degli animali, per la salvaguardia dell’ambiente e, in occasione delle imminenti elezioni negli Stati Uniti, ha fatto sentire il suo parere negativo nei confronti del presidente Trump.

In favore delle donne lancia un appello di coesione. “Alleanza tra le donne” – scrive in un post. Allegato ad esso c’è un’immagine informativa davvero utile per le vittime di violenza. Basta andare in farmacia e chiedere una mascherina con il codice 1522. E’ un segnale per far capire al farmacista che la persona che ha di fronte è una donna in grave difficoltà e metterà in moto una macchina di aiuti in suo favore.

