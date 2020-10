Shaila Gatta, twerking e movenze da infarto. Scatta la sirena – VIDEO

Shaila Gatta, si lancia in un ballo super sensuale. Stacco di coscia esagerato e twerking. Le movenze sono da infarto. Scatta l’allarme.

Shaila Gatta sorprende tutti con uno dei suoi numerosi video che sono una delizia per chi li guarda: fisico scolpito e sorriso incantevole, i follower non possono che rimanere estasiati da quello che vedono. Tuttavia, nell’ultimo video Shaila è più provocante che mai; un mix di ironia e sensualità che fanno centro. Tutti sanno che la velina mora è una ballerina e le movenze riprese dal video e pubblicate sul social hanno veramente dell’incredibile. Shaila balla sulle “note” della sirena. Ebbene sì; twerking, onde, capelli svolazzanti e stacco di coscia, Shaila manda sicuramente in delirio chi la segue su Instagram. Ma non solo, la Gatta con il suo pigiamino in raso color ghiaccio, è davvero fantastica: mini shorts che risaltano le sue gambe super definite, le fibre muscolari sono evidenti. Ed il top con inserti in pizzo bianco che riprendono quelli sul pantaloncino. Shaila è semplicemente magnifica.

Shaila Gatta svela i suoi segreti

