Tremenda perdita quella che Silvia Toffanin ha subito nelle scorse ore. La conduttrice televisiva di Mediaset travolta da un dolore enorme.

Una orribile perdita ha stravolto la vita di Silvia Toffanin, con un lutto che richiederà molto tempo per essere metabolizzato. La conduttrice di ‘Verissimo’ ha infatti dovuto dire all’amata mamma Gemma Parison. La signora è scomparsa nelle scorse ore e sia lei che il compagno Pier Silvio Berlusconi stanno ricevendo numerosi messaggi di cordoglio e di sostegno.

Organi di stampa ufficiali riferiscono che la mamma di Silvia Toffanin si fosse ammalata da qualche mese. Pur non essendo stato specificato il motivo della sua dipartita, appare verosimile dunque che la scomparsa della donna sia da attribuire alle complicazioni per un brutto male. Per quanto riguarda la presentatrice televisiva di Mediaset, lei non ha alcun profilo social, spiegando diverse volte in passato di non sentirne il bisogno. Anche questa sua propensione alla semplicità ha contribuito a farla benvolere da tutti, oltre allo stile ed alla compostezza che da sempre la caratterizzano. Della madre della Toffanin si sa che faceva la bidella in un istituto scolastico.

Silvia Toffanin, il lutto terribile: addio all’adorata mamma

Il padre invece svolgeva la professione di operaio. Lei a 18 anni scelse di lasciare Bassano del Grappa, la località in provincia di Vicenza dove è nata e cresciuta, per cercare di sfondare nell’ambito della moda. Questo la portò a trasferirsi da sola a Roma. Il tutto sempre incontrando il forte incoraggiamento da parte dei suoi, che quindi hanno svolto un ruolo importante affinché Silvia divenisse l’apprezzato personaggio televisivo che è oggi. Il resto è storia nota, con le sue prime apparizioni come letterina sul piccolo schermo, per poi assumere le redini di ‘Verissimo’ da oltre 12 anni ormai.

E contestualmente, frequentare gli studi di Mediaset le ha anche consentito di coltivare l’amore della sua vita. Infatti ha conosciuto Pier Silvio Berlusconi. I due stanno insieme da 18 anni e hanno avuto due figli: Lorenzo Mattia nel 2010 e Sofia Valentina nel 2015.

