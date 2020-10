Stefano De Martino, nuova fiamma per l’ex di Belen. Ma chi è la donna misteriosa?

Il conduttore Stefano De Martino si è mostrato con la sua nuova fidanzata mentre passeggiava per Milano. Scopriamo chi è Mariacarla Boscono

Sembra ci sia un lieto fine per tutti e stavolta è toccato anche a Stefano De Martino che dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez pare abbia trovato una donna che gli ha fatto davvero perdere la testa.

Le cronache rosa ci hanno fatto sapere che ha avuto diversi flirt dopo la bella showgirl argentina ma che però non si sono mai tramutati in qualcosa di ufficiale. La rivista Chi però ora lo ha paparazzato con una nuova fidanzata che è conosciuta a molti per essere una bellissima top model italiana ed ex del cantante Ghali.

I due sono stati avvistati a Milano mentre erano diretti verso la nuova abitazione milanese di De Martino, non troppo lontano da dove abita la sua ex moglie con il piccolo Santiago. Sembrerebbe, inoltre, che fossero di ritorno da un weekend trascorso insieme in Trentino Alto Adige. Ma andiamo a conoscere meglio la nuova fiamma dell’ex di Belen Rodriguez.

Mariacarla Boscono, la prima modella italiana per Pirelli