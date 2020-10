Tommaso Zorzi smaschera Stefania Orlando: “Ha tradito suo marito”. Ieri al Grande Fratello Vip è scoppiato il caos, la conduttrice ha attaccato Tommaso davanti a tutti ma era soltanto uno scherzo

Al Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono mai, soprattutto se di mezzo c’è Tommaso Zorzi. Il concorrente ieri era estremamente annoiato, perché secondo lui nella casa sono finite tutte le dinamiche. Oramai si vogliono tutti bene, non riescono più a litigare e vanno tutti d’amore e d’accordo, cosa che non giova sicuramente alle dinamiche del programma. Per questo motivo insieme a Stefania Orlando nella notte ha avuto un’idea: “Organizziamo uno scherzo così mettiamo un po’ di pepe in questa casa?”. E così fu.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: "Ci ritroveremo"

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, scherzo nella notte ai coinquilini del Grande Fratello Vip: “Stefania ha tradito il marito con un mio amico”

Così Stefania è uscita urlando dalla loro camera, rivelando ai ragazzi che Tommaso aveva detto davanti alle telecamere un segreto che lei gli aveva confidato senza microfono. Ovvero, che cinque mesi fa aveva avuto una storia con un amico di Tommaso, tradendo dunque Simone. Tommaso mortificato si è sfogato con i ragazzi, dicendo di aver fatto una cosa gravissima e cercando di parlare con la Orlando. Mentre la sua recitazione è stata degna di Premio Oscar, Tommaso non ce l’ha fatta più ed è scoppiato a ridere mentre discutevano animatamente nella stanza.

Lo scherzo avrebbe dovuto durare almeno un giorno, infatti il piano era che Tommaso andasse a dormire nella stanza arancione e si sfogasse nella notte con Francesco Oppini. Non sono riusciti ad arrivare a questa parte perché l’amico ha sgamato subito Tommaso: “Sei un autore pazzesco, Tommy, ma non sai proprio recitare!”.