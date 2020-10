Valentina Ferragni, “Madame” della moda: lady chic in quel di Milano – FOTO

Scatto super elegnate per Valentina Ferragni, baciata dalla “fortuna” di avere un outfit così grazioso. Bella come “Cenerentola”

E’ entrata da tempo ormai nel mondo dello spettacolo e lo ha fatto con uno stile innovativo e all’avanguardia. Parliamo di Valentina Ferragni, la sorella dal “dolce” avvenire nell’eleganza totale dei suoi outfit “signorili”.

La seconda delle sorelle Ferragni non ha avuto molti problemi nell’abbattere gli ostacoli del destino, per diventare celebre a tutti gli effetti. Gli insegnamenti di Lady Chiara hanno dato i loro frutti e oggi è tra noi una delle realtà femminili più affascinanti e graziose dell’intero panorama digitale.

Ciò che spicca di Valentina è quell’eterna semplicità, di chi affronta le peripezie di vita, scevra di qualsiasi pregiudizio o bastian contrario di una società molto spesso preda di gelosie e piaceri per “disgrazie ” altrui. La carriera di Valentina, nonostante la difficile scelta di perdere di vista gli obiettivi principali dopo il conseguimento della laurea è lontana da questi canoni, troppo spesso in evidenza nella società moderna.

Ora la priorità assoluta è senz’altro quella di seguire le orme della sorella imprenditrice, aiutando a muovere un “barcone” pieno di segreti nascosti e iniziative sociali

LEGGI ANCHE —–> Stefano De Martino, nuova fiamma per l’ex di Belen. Ma chi è la donna misteriosa?

Valentina Feragni, la “signorilità” è di famiglia: dolce e bella in un contesto inusuale

La crescita della più piccola tra le sorelle Ferragni, Valentina si è ambientata in un contesto poco avvezzo alle realtà di quartiere e quasi “imprenditoriale”. D’altronde è un “vizio” di famiglia, ma lei ha ritirato la “palma” di miglior attrice tra le “braccia” della signorilità e del romanticismo.

L’espressione più evidente di questo modo tutto elegante di apparire al suo pubblico e che la rende diversa dalle altre è condizionata dall’ordine delle cose intorno a sè. Dalla sua casa, fino alle gratificanti pose che pubblica sui social network.

Così Valentina Ferragni ha conquistato il web, a suon di scatti sublimi e capacità di esprimere il meglio di sè, attraverso le straordinarie doti fisiche da fashion blogger. L’ultima foto in sequenza, in quel di Milano, rappresenta un pò il continuum da ciò che aveva lasciato in precedenza, in “barba” alla superbia di un volto, che assomiglia ad ampi tratti a quello di Venere, discesa in terra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Adriana Volpe è single. Confermata crisi con il marito, lei appare serena – FOTO

L’eleganza femminile domina incontrastante la scena romantica, mentre Valentina è conciata a “cerimonia” con un outfit molto raffinato. Non poteva mancare la parte migliore di sè: quel look di “classe”, con il sorriso innamorato della vita, allo stesso modo in cui i follower riescono ad apprezzarla da ogni prospettiva

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter