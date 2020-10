Vasco Rossi sta per tornare: rivelati alcuni dettagli sul suo prossimo singolo

Vasco Rossi è pronto a tornare con un nuovo singolo e lo ha comunicato rivelando anche un dettaglio sul brano che ci farà ascoltare

A un anno di distanza da “Se ti potessi dire“, Vasco Rossi è pronto a fare ritorno sulla scena musicale mettendo così a tacere anche le voci che insinuavano un suo apparente ritiro. È stato proprio lui a comunicarlo, annunciando che presto il pubblico potrà ascoltare un suo nuovo singolo. Non si sa ancora quando uscirà ma potremmo non dover aspettare poi così tanto. Il Blasco si è preso del tempo per rivelare alcuni dettagli sulla nuova canzone, tenendo sulle spine i suoi fan che non vedono l’ora di poterla ascoltare.

LEGGI ANCHE -> Simone Cristicchi e lo stop ai teatri: “La cultura è l’ultima ruota del carro”

I dettagli sul nuovo singolo di Vasco Rossi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi) in data: 28 Ott 2020 alle ore 1:40 PDT

Nessun titolo al momento, ma Vasco Rossi ha annunciato di cosa parlerà il suo nuovo singolo: d’amore. Dopo aver voluto raccontare una sintesi della sua vita nell’ultimo brano, ora il cantautore tornerà a cantare uno dei temi più affrontati nella musica. “Oggi vi spoilero che la mia prossima canzone è una canzone d’amore“, scrive postando uno scatto che lo vede indossare una mascherina su quello che ha tutte le sembianze di essere un palcoscenico teatrale.

Con un lungo messaggio ha poi voluto riflettere sulla differenza tra le parole “Amore” e “Romantico“, che secondo lui spesso la gente confonde. “La parola amore è usata spesso come sinonimo di passione o attrazione sessuale. Io amo, nel senso che desidero. Ti amo, uguale pretendo da te fedeltà” -scrive- “Niente di più lontano dal vero significato dell’amore, che è dare senza chiedere nulla in cambio“.

LEGGI ANCHE -> La storia mai raccontata di Tiziano Ferro: “Era tutto una rovina”

Sulla parola Romantico invece crede che le persone la considerino come sinonimo di sdolcinato, quasi patetico. “Invece ha sempre avuto un significato quasi eroico” -sottolinea- “Vivere pericolosamente per tendere a realizzare i propri sogni o ideali a ogni costo“, conclude poi, “Ed è quello che ho sempre fatto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi) in data: 29 Ott 2020 alle ore 1:37 PDT

Riflessioni che sembrano nascere proprio sulla base del nuovo singolo. Su come Vasco abbia deciso di trattare questi temi in musica lo scopriremo solo quando avremo modo di ascoltare il brano. Per il momento il Blasco continuerà a tenere sulle spine il pubblico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter