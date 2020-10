Vite al Limite. Lashanta White, 300 kg. Cambiamento incredibile

Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Lashanta White

Protagonista della sedicesima puntata della settima stagione di Vite al Limite è Lashanta White, una donna di 39 anni, proveniente da Kenner, in Louisiana.

La donna, madre di quattro figli, è arrivata al peso di 300 kg ed era praticamente costretta a letto da più di due anni a causa del suo linfedema debilitante. Nella sua vita aveva un unico obiettivo: quello di dimagrire ed essere più sana prima di compiere 40 anni.

Per raggiungere il suo scopo ha dovuto combattere contro le resistenze di due persone ugualemente negative nella sua vita: la madre, che non perdeva occasione per deriderla, e il compagno, JT, il quale minacciava di lasciarla qualora avesse perso troppo peso.

Sono stati i figli ad aiutarla nel suo percorso di guarigione, accompagnandola a Houston dal dr. Nowzaradan. Il medico le ha imposto una dieta molto rigida prima di darle il via libera per l’operazione di bypass gastrico.

Vite al Limite. Il dolore di Lashanta

I primi otto mesi del programma sono stati praticamente inutili. Il fatto che JT l’abbia lasciata non ha contribuito alla sua salute mentale. “Sono davvero depressa. Ogni volta che provo a cambiare la mia vita e a portare la testa fuori dall’acqua, qualcosa che mi fa inciampare e mi riporta a fondo” – ha detto durante la puntata.

Il dr. Nowzaradan le diede un ultimatum: doveva mettersi d’impegno o non l’avrebbe più aiutata. E’ stata la spinta giusta per rimettersi in carreggiata. LaShanta ha perso molto peso in pochissimo tempo. Ha raggiunto il peso di 240 kg nei pochi mesi in cui si è messa ha seguito davvero le indicazioni dello specialista, perdendo quindi 60 kg.

Ha continuato il suo percorso di salute da sola, pubblica spesso sue immagini sui profili social dove risulta evidente il grandissimo cambiamento che ha ottenuto.

