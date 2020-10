Al Bano Carrisi racconta di Romina Power: “Durante quelle pause sul set…”

Il cantante lirico pugliese Al Bano Carrisi racconta in un’intervista, i segreti del rapporto romantico con Romina Power

Parliamo della coppia di cantanti lirici più amata del mondo della musica. Quella che ha fatto appassionare milioni di italiani, perchè erano fatti davvero l’uno per l’altra. Chi se non può creare tanto clamore, ogniqualvolta se ne discute?

Il riferimento è piuttosto chiaro e va in direzione di Al Bano Carrisi e Romina Power, che dopo il ritorno della statunitense in terra pugliese sembra che tra i due ci sia stato un tentativo di riavvicinamento. Insieme hanno vissuto disavventure e peripezie, dietro le quali potrebbero aprirsi gli scenari per mettere in piedi una soap opera.

Tutto era iniziato con l’allontanamento della figlia Yilenia, dai propri genitori, nel lontano 1994. La “pargola” di casa Carrisi si sentiva come una “leonessa in gabbia”, perchè il padre, su tutti, voleva affidarle un destino sotto i riflettori dello spettacolo. Lei invece ha preferito rinnegare la condizione di vip e rifarsi una nuova vita lontano da tutto e da tutti, segnata nel profondo del cuore da questa lacerazione claustrofobica

L’abbandono di Yilenia ha generato caos all’interno di un nucleo familiare che sembrava inossidabile e ha sancito un’inevitabile separazione tra Al Bano e Romina Power

Proprio di questo argomento, qualche giorno fa Al Bano Carrisi, proprietario della tenuta di campagna pugliese di Cellino San Marco ha voluto riempire la sua intervista da Maurizio Costanzo. Chissà se “suona” come un “campanello d’allarme” il rimpatrio di Romina, nella terra che ha lanciato le sue ambizioni?

L’intervista confidenziale di Al Bano Carrisi

Secondo alcune indiscrezioni, Al Bano Carrisi e Romina Power avrebbero deciso entrambi di far “resuscitare” quella “nostalgia canaglia” che turbava i loro animi, ormai separati da una vita. Nel prossimo futuro, però non si può escludere, una riappacificazione definitiva, assieme agli altri tre figli, con buona pace di Loredana.

Nel frattempo durante l’intervista Al Bano si è concesso già un ricordo indelebile che l’è subito ritornato alla mente. Protagonista delle sue memorie di felicità è la figura di Romina Power al suo fianco.

La loro “scintilla” d’amore è scoccata in un “paradiso di sogni”, proprio di quelli che nessun altro, al di fuori di un film romantico sa regalare. Al Bano a tal proposito racconta di quando era sul set cinematografico e aveva conosciuto Romina. Dapprima tra i due si avvertiva una certa indifferenza, poi nel “giro” di una seconda pellicola cinematografica, “Tutto l’Oro del Mondo”, a fare il primo passo fu la cantante lirica statunitense.

Romina affascinata dal suo aspetto fisico e dalla bravura nell’incanalarsi alla perfezione nel ruolo di attore ha inziato a mandargli prima il numero di telefono. Poi insieme si son scambiati messaggi di tenerezza, “…finchè durante le pause sul set, Romina me li leggeva con quella voce candida” – e così nacque una storia d’amore che con il tempo entrerà e mai più uscirà dal cuore di milioni di telespettatori

