Alice De Bortoli, sexy outfit casalingo: in tuta è davvero irresistibile | FOTO

L’ex protagonista de “Il Collegio” Alice De Bortoli è splendida anche nel suo outfit casalingo: piovono apprezzamenti da parte dei fan

La diciassettenne di Treviso Alice De Bortoli, famosa per aver partecipato alla terza edizione de “Il Collegio“, è di una bellezza incantevole. Con indosso una semplice tuta, la giovane trevigiana ha fascino ed eleganza da vendere. La didascalia del post recita: “Cerco nei libri una parte…quella parte che sento mia, a volte mi sembra quasi che l’autore l’abbia scritta pensando proprio a me“.

I fan la riempiono di complimenti: “Bellissima Alice!“.

Alice De Bortoli: chi è davvero l’ex protagonista de “Il Collegio”?

Alice De Bortoli, nonostante i diciassette anni, è già un personaggio affermatissimo nel mondo dei social. Nata l’8 ottobre 2003, la ragazza vive a Treviso, dove frequenta il quarto anno del Liceo delle Scienze Umane, indirizzo economico sociale. E l’esperienza scolastica è per lei un’esperienza a tutto tondo: Alice, infatti, è anche rappresentante d’istituto.

È nota al grande pubblico per aver partecipato alla terza edizione del docu-reality “Il Collegio”, andata in onda su Rai 2 nel 2019. In merito all’esperienza, Alice stessa ha spiegato ai suoi followers di aver vissuto momenti contrastanti: “Mai e poi mai dirò di aver trovato me stessa al Collegio. Ma devo dire che sono cresciuta e sono cambiata molto“.

Il reality, come specificato dalla ragazza, le è servito soprattutto per scoprire il senso della vera amicizia: ha capito l’importanza del confronto con gli altri, prassi fondamentale nel processo di maturazione. Inoltre, la stessa Alice ha ribadito quanto segue: “Ho capito che non serve un apparecchio elettronico per comunicare con le persone, che i rapporti più belli sono i rapporti umani…“.

Ad oggi, la giovane è una vera e propria star dei social: seguitissima su TikTok e su Instagram, Alice ama postare video e foto delle sue maggiori passioni. Prima fra tutte, la danza: “In ogni momento triste, quando ho troppi pensieri o sembra che tutto stia andando male…ballo e mi scordo ogni problema“.

