AmaSanremo, i vincitori della prima puntata: si compone Sanremo Giovani

Nella prima puntata di AmaSanremo sono stati decretati i primi due artisti che si contenderanno un posto per Sanremo Giovani: di chi si tratta

Cinque appuntamenti in seconda serata su Rai2 con AmaSanremo, il primo andato in onda proprio ieri sera. Si tratta di un percorso di selezione di dieci artisti che si sfideranno per acquistarsi un posto nella categorie delle Nuove Proposte. A giudicare le esibizioni una giuria composta da Beatrice Venezi, Piero Pelù, Morgan e Luca Barbarossa ma non solo. Si tiene conto anche del giudizio del pubblico con il televoto e di una Commissione Musicale, della quale fa parte anche il direttore artistico Amadeus. Ma scopriamo chi è uscito trionfante dalla prima puntata.

LEGGI ANCHE -> Il Festival di Sanremo si farà? Parla Amadeus sulla decisione definitiva

I primi vincitori di AmaSanremo, dritti verso Sanremo Giovani

Quattro giovani artisti si sono sfidati a colpi di esibizione nella prima puntata di AmaSanremo. A uscirne vincitori sono stati M.e.r.l.o.t. e Wrongonyou che hanno avuto la meglio su Gavio e Ginevra. Ogni settimana saranno scelti due cantanti per un totale di dieci persone. Questi si sfideranno nel corso della serata che andrà in onda il 17 dicembre e sei di loro saranno ufficialmente confermati per la categoria delle Nuove Proposte. A questi si aggiungeranno i due selezionati da Area Sanremo.

LEGGI ANCHE -> Gazzelle è pronto a regalarci un nuovo brano: “L’unica cosa che so fare è tirare le somme”

Nel corso della serata è stata ospite Arisa, che ha da poco pubblicato il nuovo singolo “Ricominciare ancora“. AmaSanremo, condotto da Riccardo Rossi ed Ema Stokholma ospiterà ogni settimana un artista differente, scelto anche in riferimento al suo legame con il Festival. Per il momento la preparazione dell’evento musicale più atteso dell’anno procede, nonostante i dubbi e le incertezze dovute alla situazione legata all’emergenza sanitaria.

Proprio durante la conferenza stampa del programma Amadeus ha ribadito l’avanzare dei lavori che continueranno ad andare avanti come tradizione. Almeno fino a gennaio, termine ultimo per prendere una decisione definitiva sul futuro del Festival.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter