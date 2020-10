Antonella Elia, la FOTO in topless che ha fatto impazzire il web

Antonella Elia, la richiestissima ed amata opinionista del Grande Fratello VIP, è più carica che mai e si rivolge ai social, facendo un importante appello.

Sorriso sbarazzino e grinta come poche, così Antonella Elia si mostra oggi sui social: il suo profilo Instagram è seguitissimo, merito del suo ruolo – a detta di molti espletato benissimo – come opinionista al Grande Fratello VIP. Molto amata e sostenuta dal pubblico, sono tutti d’accordo nel definirla come la voce del popolo. Pronta per una nuova puntata del reality, in onda stasera Antonella Elia dichiara: Weekend vibes! yeaaaaah e stasera #gfvip non mancate eh!

Impeccabile e perfetta come sempre, Antonella fa della moda uno stile di vita, questo ultimo scatto ne è l’ulteriore conferma: l’outfit da giorno scelto è veramente trendy e le sta divinamente: stivaletto nero corto – a caviglia – e senza tacco, perfetto per i leggings neri basic che indossa l’ex valletta di Mike Bongiorno, maxi T-shirt nera con motivi “stellari” color argento che spezzano la mise total black. Giubbino biker nero con interni rossi, si nota il dettaglio. Borsa mini nera di un noto brand giovanile. Stupenda.

LEGGI ANCHE –> Miriam Leone | prima nuda poi con la mascherina | ‘Chi ti resiste’ | VIDEO

Antonella Elia, quel topless che fa scalpore

Definita tra le donne più eleganti di questa stagione invernale, Antonella Elia è molto seguita dai brand di abbigliamento e calzature; i suoi outfit nel serale del GF Vip è sempre sopra le righe, eccentrica e perfetta. Antonella Elia è una di quei pochi personaggi dello spettacolo che può osare. Tutti la conosciamo sin dagli esordi e si sa quanto sia vera e sincera. A volte questo ha portato non pochi contrasti – come la sua storica lite durante la partecipazione al reality L’Isola dei Famosi in onda ai tempi su Rai Due – ma non esclude la sua autenticità.

LEGGI ANCHE –> Elisa D’Ospina | la modella curvy non si contiene | ‘Che panorama’ FOTO

Qualche giorno fa la Elia ha condiviso uno scatto che la immortala in topless insieme ad altre colleghe del mondo della televisione, tra queste Maria Teresa Ruta, concorrente del celebre reality. Lo scatto è stato assolutamente apprezzato dai follower.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter