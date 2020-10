Beautiful, anticipazioni puntata 30 ottobre: Ridge contro Liam

Beautiful, anticipazioni 30 ottobre: mentre Ridge e Liam discutono in ospedale, Shauna chiede aiuto ad una vecchia amica.

La situazione di Thomas è ancora piuttosto critica. Dopo la rovinosa caduta dalla scogliera avvenuta per mano di Brooke, il giovane Forrester è ancora privo di sensi. Ridge è furioso e incolpa sua moglie di aver agito intenzionalmente per liberarsi del ragazzo. Brooke nega tutto e cerca l’appoggio di Hope, ma la ragazza si tira indietro: non ha mai pensato che Thomas potesse farle del male e si sente rammaricata all’idea che la madre abbia frainteso. Nel frattempo Shauna trama nell’ombra.

Beautiful, anticipazioni 30 ottobre: Shauna chiede aiuto a Quinn

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge è sempre più furioso. Lo stilista ha bisogno di un capro espiatorio per dare un senso alla tragica situazione del figlio e lo trova adesso nella figura di Liam. “Se non è morto, lo uccido io quando si sveglia” aveva detto il giovane Spencer in un attacco di rabbia. Ridge accusa adesso Liam di non aver mai capito suo figlio e di non essere la persona adatta per Hope.

Nel frattempo Shauna va a trovare Flo in prigione. La donna è convinta che la figlia sia una vittima di Reese Buckingham tanto quanto lo è stata Hope e promette di scagionarla. Per farlo, decide di far visita ad una vecchia amica. Quinn non sembra felice di vederla ed in un primo momento le nega il suo aiuto.

