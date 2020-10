Belen Rodriguez, gonna di pelle rossa e spalle al muro: che bomba – FOTO

Belen Rodriguez e la sua bellezza disarmante in una sola foto scatta dal suo compagno: non ce n’è per nessuno, web in tilt

Visualizza questo post su Instagram Pᴀsᴏs @antonspin_ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 29 Ott 2020 alle ore 7:24 PDT

Belen Rodriguez torna su Instagram in tutta la sua disarmante sensualità. Non ce n’è per nessuno, quando la showgirl parte all’attacco è impossibile fermarla.

La ex di Stefano de Martino pare che finalmente abbia ritrovato la serenità ed è merito del suo giovane e affascinante nuovo compagno, Antonino Spinalbese che a quanto pare è anche un ottimo fotografo. I due si mostrano sempre di più insieme, in costante evoluzione con una storia d’amore che ha gli occhi ed i riflettori tutti puntati. Durerà tra di loro si chiedono tutti? Antonino è giovanissimo, ha soli 25 anni ma ha fatto breccia nel cuore di Belen dopo il flirt estivo brevissimo con Gianmaria Antinolfi.

Adesso però la mamma di Santiago non si nasconde più, è uscita allo scoperto tra le braccia di Antonino Spinalbanese, famoso hair stylist con il fisico da modello, che tagga continuamente in Instagram Stories e post. L’ultimo ne è la dimostrazione lampante. Antonino immortala la sua Belen in un set molto particolare. Per scoprirlo vai su successivo.

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni, scollatura che toglie il fiato: lo scatto fa record di likes – FOTO

Belen Rodriguez, bellezza disarmante in rosso fuoco