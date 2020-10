Bianca Atzei, un raggio di luce nel buio, effetto da brividi con la sua bellezza – FOTO

La cantante Veronica, dal nome d’arte Bianca Atzei illumina d’immenso i follower con uno scatto davvero ammirevole su Instagram

Uno scatto davvero inusuale per Bianca Atzei su Instagram, che ha di nuovo fatto breccia nel cuore dei follower. E’ un periodo di magra per lei, come del resto per tutti, considerando il momento sicuramente non magico che attraversa l’Italia e il mondo.

Nonostante tutto lei non ha perso l’occasione per ritagliarsi un pò di spazi per se stessa e ritrovare il sostegno perduto. La cantante lombarda è entrata a far parte del mondo dello spettacolo per aver partecipato, in qualità di concorrente alla speciale vetrina di Sanremo 2015.

Ma l’indice maggiore di notorietà lo ottiene con L’Isola Dei Famosi, nelle vesti di naufraga, che ha difatti rilanciato le sue ambizioni. Il repertorio sonoro di Bianca Atzei è ricco di esperienze in pubblico, ma il ringraziamento più grande va sicuramente ad alcuni Big del mondo della musica come Whitney Houston e Mariah Carey.

E’ partita proprio da lì la sua cavalcata verso l’infinito per poi “accontentarsi” di esibirsi al fianco di personaggi del calibro di Adriano Celentano e i Modà. In seguito ha cercato di ottenere il successo mediatico, attraverso l’organizzazione di concerti su palcoscenici unici nel loro genere, quelli che attirano centinaia di migliaia di appassionati per volta

Bianca Atzei, la regine di Instagram assorta nei pensieri

Visualizza questo post su Instagram Un sorriso per voi. @goldenpointofficial #goldenpoint #ad Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei) in data: 23 Ott 2020 alle ore 5:35 PDT

Nonostante tanto clamore attorno alla figura di personaggio celebre nel mondo della musica, Bianca Atzei è tornata a far “rumore” tra il suo pubblico. Questa volta la sua notorietà si cela dietro post “muti”, pubblicati a iosa su Instagram, dove vanta la “bellezza” di 835mila follower.

Tra un ricordo e l’altro dei fantastici momenti, vissuti a gioire a “squarciagola” con il suo meraviglioso pubblico, Bianca Atzei si ritaglia un bel pò di tempo alla famiglia. Le passeggiate all’aperto servono a far “svagare” un pò il suo fido di famiglia, in attesa di tempi migliori.

Ma di tanto in tanto si ricorda di essere una donna che può far breccia nel cuore anche grazie ad un eccellente aspetto fisico. Nell’ultimo scatto Bianca ha dato un “effetto speciale” alla sua incantevole bellezza, messa in evidenza da un “raggio di sole” penetrante.

Come si può notare dal primo piano, lei è assorta nei pensieri, ma i follower riescono ad andare oltre quel raggio e scorgere in Bianca, la purezza esteriore di un corpo “manipolato” da una divinità.

Visualizza questo post su Instagram Ricordi Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei) in data: 28 Ott 2020 alle ore 3:23 PDT

Tanti gli apprezzamenti nei commenti che la cantante ha certamente apprezzato:“Sei una gnocca mondiale😍❤️; 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏meravigliosa😍😍😍😍😍😍😍😍” e ancora: “Che dolcezza 💕; Spettacolare sei l’unica bellezza rara”

