Bonus bici e monopattini: il click day è martedì 3 novembre

Il 3 novembre sarà il click day per il bonus bici e monopattini che permette di ottenere uno sconto sull’acquisto di questi prodotti fino a 500euro.

La procedura per richiedere il bonus è on line su una piattaforma del ministero dell’Ambiente. Il click day per inoltrare la richiesta è il prossimo martedì 3 novembre.

Gli acquisti riguardati sono quelli effettuati dal 4 maggio. L’oggetto deve essere uno dei seguenti mezzi: biciclette, e-bike, monopattini, handbike, hoverboard, segway nonché i servizi di mobilità condivisa cioè scooter sharing o bike sharing.

Non è invece riguardato dalla misura il car sharing e sono esclusi anche gli acquisti di caschi, telai, ruote o motori elettrici.

La documentazione da fornire è quella relativa all’acquisto. fattura o altre documentazioni commerciali.

In pratica è possibile richiedere la misura sulla piattaforma web del ministero dell’Ambiente.

Chi ha già effettuato l’acquisto e ha la documentazione fiscale comprovante può richiedere il rimborso ammontante il 60 per cento del prezzo fino a un massimo di 500euro.

Tra i requisiti: la maggiore età e la residenza in comuni capoluogo di Regione, con oltre 50mila abitanti o in quelli delle 14 città metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia).

Nota dolente: i fondi al momento destinati alla misura ammontano a 210 milioni di euro.