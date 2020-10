Carolina Casiraghi, l’intimo trasparente incanta: è una favola – FOTO

Carolina Casiraghi fa sognare, l’imprenditrice influencer sempre più spregiudicata: lo scatto in intimo mostra un fisico da urlo

Visualizza questo post su Instagram Fire 🔥#🔥 Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff) in data: 19 Ott 2020 alle ore 12:21 PDT

Di mestiere non fa la influencer, tutt’altro. Nella vita è una imprenditrice di successo e gestisce le aziende di famiglia nel settore delle costruzioni. Ma Carolina Casiraghi è forse la vera sorpresa del 2020 su Instagram. Ha iniziato per divertimento, scattando alcune foto per gioco, non immaginando che avrebbe avuto da subito un successo immediato. Buon sangue non mente, del resto, visto che sua madre faceva la modella. Una carriera che per il momento non sembra voler intraprendere, ma like e commenti arrivano a pioggia. E lei ci sta prendendo gusto, regalando immagini sempre più provocanti.

Carolina Casiraghi, tacchi alti e posa sensuale: fisico slanciato e super sexy

Visualizza questo post su Instagram ENCANTAME #carolina #🖤 Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff) in data: 28 Ott 2020 alle ore 6:03 PDT

La sensualità di Carolina è genuina e immediata, una ragazza davvero di gran classe che rapisce con i suoi modi raffinati. Ma anche per un fisico statuario che lascia senza fiato. Anche l’ultimo scatto, in intimo nero trasparente, rapisce. Appoggiata alla porta, ammicca in maniera provocante, ad occhi chiusi, all’obiettivo.

Visualizza questo post su Instagram #💋 Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff) in data: 14 Ott 2020 alle ore 2:44 PDT

La influencer ‘per sbaglio’ colpisce ancora e continua a fare strage di cuori. Bellezza e grande eleganza sono le sue armi vincenti, davvero irresistibile.

