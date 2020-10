Da Caterina Balivo arrivano delle parole molto, molto belle che spingono tutti i suoi followers a fare cerchio attorno all’amata conduttrice televisiva.

È un inno alla vita quello che Caterina Balivo rivolge ai suoi tanti followers sul profilo Instagram che tutti possono consultare. La conduttrice televisiva campana è pronta a fornire sostegno con il suo buonumore a tutti quelli che soffrono per il fatto di dovere restare chiusi in casa.

Perché se non c’è lockdown totale, poco ci manca. La pandemia in corso da mesi in Italia si sta aggravando ogni giorno sempre di più. Ed allora servono provvedimenti drastici per cercare di rallentare il contagio. Anche a costo di prendere delle decisioni impopolari, come affermato dal primo ministro Giuseppe Conte. E la Balivo scrive questo messaggio. “Cammineremo insieme per ore, ci meraviglieremo insieme, ci stancheremo e fermeremo ma sempre mano nella mano , l’uno accanto all’altro”. Come a voler dire che un giorno il peggio passerà, l’incubo svanirà e tutti noi torneremo ad essere liberi.

Caterina Balivo, la speranza che trasuda dalle sue parole

La 40enne originaria di Aversa già nel corso del primo blocco totale avvenuto tra marzo e maggio scorsi aveva inaugurato una nuova rubrica tutta condotta sul suo profilo personale Instagram. Ogni giorno lei invitava in collegamento in diretta un vip per parlare di una lettura significativa capace di instillare pensieri profondi.

Un modo molto gradito per sopperire alla forzata interruzione di ‘Vieni da Me’. Trasmissione che poi lei stessa ha lasciato per prendersi un periodo di riposo e per potere stare così accanto alla sua famiglia.

