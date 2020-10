Chiara Carcano palloncini e gonna inguinale, che bomba – FOTO

Chiara Carcano, la giovane conduttrice italiana, palloncini e gonna inguinale per un giorno speciale, il suo compleanno.

Bellissima e sorridente Chiara Carcano, la conduttrice italiana che in occasione dei suoi 29 anni ha voluto festeggiare seppur – chiaramente – in maniera alternativa. Certamente come per chiunque quest’anno si è presentato in maniera alquanto anomalo, ma la pandemia non ha comunque spento il giovane sorriso. Anche se si vede solo in 1 delle 3 foto che la stessa ha voluto condividere con i follower: palloncini, gonna cortissima mettono in risalto le bellissime gambe snelle e slanciate. Body nero basic trasparente che evidenzia il reggiseno della stessa tonalità e giubbino a jeans.

Chiara Carcano, pizza e palloncini: il segreto della (sua) felicità

