Chiara Ferragni, scollatura che toglie il fiato: lo scatto fa record di likes – FOTO. La fashion blogger è in dolce attesa e i nuovi scatti sui social fanno impazzire i fans

Chiara Ferragni è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Ha raggiunto il successo tra quelli non appassionati moda quando ha cominciato una storia d’amore con Fedez, il cantante rapper milanese. La loro storia è diventata fin da subito importante, tanto da portare lui a chiederla in sposa dopo pochi mesi dall’inizio della loro favola. Da allora non si sono più lasciati e con il loro amore hanno fatto sognare e continuano a far sognare persone in tutto il mondo.

Chiara Ferragni, in gravidanza è bella da togliere il fiato: lo scatto fa record di likes

L’arrivo di Leone è stato come un fulmine a ciel sereno: quando era in dolce attesa tutti non vedevano l’ora di conoscere il primogenito dei “Ferragnez” e il web si è subito affezionato a quell’angioletto biondo con gli occhi azzurri come quelli della mamma. Leo è un vulcano di idee, di fantasia, fa ridere sempre i followers dei suoi genitori ed è diventato una piccola star in pochissimo tempo. Destinata a diventare come lui è sua sorella, la nuova arrivata della famiglia. Chiara ha annunciato di essere in dolce attesa poche settimane fa e pare che sia quasi al quinto mese di gravidanza.

Non sappiamo ancora come si chiamerà la bambina, sappiamo che nascerà a marzo proprio come suo fratello Leone. Chiara e Fedez non ci stanno più nella pelle: pubblicano spesso foto delle ecografie e tanto altro, in attesa che la piccola principessa arriva e cambi per sempre le loro vite.