Claudia Romani | si mostra come mai prima | tutto in bella vista | FOTO

Straordinaria ed irresistibile, Claudia Romani dalla spiaggia di Miami si mostra in tutta la sua strepitosa bellezza. Ed anche le 20enni impallidiscono.

È la perfezione fatta donna, Claudia Romani. La influencer originaria de L’Aquila si gode il caldo ed il sole di Miami, dove praticamente è sempre estate e tutto al più primavera.

Eccola quindi in spiaggia, mentre ci mostra i suoi magnifici costumi da bagno. E lei in bikini è uno splendore assoluto. Trapiantata negli Stati Uniti ormai dal lontano 2010, la bellissima abruzzese si era fatta un nome degno di nota in qualità di modella. Da giovanissima aveva dovuto trasferirsi in Danimarca proprio per intraprendere tale professione. Al suo attivo la Romani vanta numerose collaborazioni sia con riviste molto conosciute che con marchi popolarissimi ai quali ha fatto da testimonial. Poi è approdata anche su un canale televisivo statunitense in lingua spagnola.

Claudia Romani, che schianto di donna

Il prossimo passo non poteva che essere quello di influencer di successo. Lei su Instagram vanta un seguito più che notevole che consta di un milione e 300mila followers. Da un pò di tempo ha anche aperto un account OnlyFans, riservato solamente ai suoi fedelissimi. Per i fans che sottoscrivono un abbonamento c’è la possibilità di ammirare Claudia in tutta la sua straordinaria bellezza.

Per quanto riguarda l’ambito amoroso, sappiamo che Claudia convive a Miami con il fidanzato Christopher Johns, con il quale ha una relazione dal 2017. E che tale storia prosegua nel più felice dei modi.