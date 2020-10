Claudia Romani, tris di scatti del lato B: il costume esplode – FOTO

Claudia Romani, la splendida modella italo americana, colpisce ancora: il lato B in costume è assolutamente irresistibile, da non perdere

Una vita vissuta a lungo in America, ma con l’Italia nel cuore. Esportando il fascino mediterraneo in tutto il mondo. Claudia Romani è senza dubbio una delle donne più sexy del pianeta. E non lo diciamo noi, ma una classifica stilata da FHM Danimarca nel 2006, che l’ha inserita nelle prime 100 in classifica. E’ vero, magari di tempo ne è passato un po’, ma Claudia ha perso davvero poco del suo fascino giovanile. Anzi, a 38 anni, nel pieno della maturità è più seducente che mai.

Claudia Romani, un lato B ipnotico: da rimanere a bocca aperta