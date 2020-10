Cristina Buccino è tutta un fuoco: labbra bellissime, lei è disarmante – FOTO

Cristina Buccino è il simbolo della perfezione fatta persona. Il mood autunnale la valorizza e la rende unica in tutto e per tutto

Modella e influencer, ora anche imprenditrice. Parliamo di Cristina Buccino, la bellissima calabrese da oltre 2 milioni di followers su Instagram. Linee suadenti e mediterranee, le hanno permesso in breve tempo di scalare le classifiche delle donne più seguite e apprezzate degli ultimi tempi.

Appassionata di moda, posa per cataloghi e campagne pubblicitarie fino ad arrivare in tv al fianco di Gene Gnocchi, Artù. Ma la vera svolta per Cristina arriva con la partecipazione a Veline su Canale 5 per la corsa a diventare ballerina sul bancone di Striscia la Notizia. Non vince ma arriva in finale, poi passa all’Eredità come professoressa. L’isola dei famosi la consacra al grande pubblico diventando sempre più amata e seguita sui social. È qui infatti che sta investendo le sue forze e il suo profilo cresce sempre di più.

Qui proprio insieme alla Maria Teresa ha lanciato la sua linea di skincare e con l’apertura di uno store a Roma. Nuova vita per Cristina e la sorella da vere imprenditrici.

Cristina Buccino bollente su Instagram, perfezione e audacia

Cristina Buccino è una bomba di sensualità. A lei non serve spogliarsi, o puntare solo ed esclusivamente sulle sue forme. È capace di infuocare il web anche in altro modo. Il suo fisico pazzesco ormai lo conosciamo e anche per questo è una delle donne più ricercate del momento. Le sue pose in intimo lanciano veri e propri attacchi di cuore ma la calabrese sa fare anche altro.

Le ultime due foto lo dimostrano senza equivoci. Due scatti che la ritraggono in un mood autunnale, senza troppa audacia, ma che sprigionano una ventata di erotismo inaudita. Labbra carnose e bellissime, che si insinuano tra i capelli che vanno al vento e uno sguardo da pantera.

La perfezione esiste e si chiama Cristina Buccino. Disarmante la sua bellezza semplicemente con cappello alla pescatora e maglioncino nero. Unica è dire poco.

