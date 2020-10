Elena Santarelli strepitosa: minigonna inguinale in pelle. Bomba sexy – FOTO

Elena Santarelli, che bomba secy: con una minigonna inguinale di pelle, la showgirl è davvero strepitosa. La foto da sballo.

Elena Santarelli sempre più bella. L’ex professoressa dell’Eredità, diventata un volto popolare del piccolo schermo, apprezzata dal pubblico non solo dalla sua bellezza, ma anche dalla sua intelligenza, spontaneità e semplicità, incanta i fans illuminando un tranquillo giovedì sera.

Per cenare con il marito Bernardo Corradi, nell’intimità della loro casa, la Santarelli non lascia nulla al caso sfoggiando un fisico e un look mozzafiato. Elena, infatti, per quella che, probabilmente, sarà una cena piena d’amore, ha scelto d’indossare una minigonna lasciando scoperte le sue lunghe e spettacolari gambe sfoggiando, così, una bellezza fuori dal comune.

Elena Santarelli, gambe lunghe e spettacolari: in minigonna è da urlo