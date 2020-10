Elisa De Panicis stesa a letto in slip, un sogno ad occhi aperti – FOTO

Bellezza fenomenale di Elisa De Panicis accolta sul letto con un intimo trasparente da brividi: follower in delirio

Gli appassionati di bellezza in pubblico hanno scommesso nelle ultime ore sull’istinto di donna verace, di Elisa De Panicis. La modella oggi figura sicuramente tra le “dame” più energiche e cliccate in giro per il web.

Lei ha risposto con la sua solita forza propulsiva, sia da un punto di vista estetico che mediatico. Da quest’ultimo si è riempita di clamore, non appena un noto personaggio del mondo dello spettacolo è rimasto accecato dalle sue doti fisiche.

Parliamo di Cristiano Ronaldo, con il quale Elisa avrebbe avuto una relazione molto passionale. Dopo un lungo periodo, trascorso lontano dai riflettori, Elisa è tornata a far parlare di sè, quando ha risposto al richiamo del Grande Fratello Vip.

I fan l’hanno ritrovata più in forma di prima, ma con qualche perplessità in più sul suo orientamento sessuale. Non è passata inosservata, infatti la polemica relativa al bacio passionale con Mila Suarez, con l’obiettivo a questo punto dichiarato di celebrare l’amore in tutte le sue sfaccettature

Elisa De Panicis, fascino artistico quasi senza veli: i fan sognano

Visualizza questo post su Instagram Only you @casa_emma Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis) in data: 28 Ott 2020 alle ore 11:19 PDT

Il carattere risoluto e determinato di Elisa De Panicis ha fatto fare sicuramente il salto di qualità alla modella, che dovunque abbia messo piede è sempre riuscita in qualche modo a far parlare di sè.

Dal corteggiamento di Ronaldo, alla proposta d’amore a Maria De Filippi a Uomini e Donne è passato davvero tanto tempo, ma l’istinto di bellezza accattivante e seducente non è andato mai via.

In questo periodo l'”abbraccio” più grande, Elisa lo riceve direttamente su Instagram, dove riesce a catturare l’attenzione di migliaia di follower ad ogni iniziativa. L’ultima mostra ancora una volta l’etichetta a caratteri cubitali di un sex appeal di tutto rispetto.

La “sdraiata” sensuale sul letto di casa è un incanto senza fine per lei che non si limita a nascondere proprio nulla di sè. L’idea è una di quelle “bollenti” e provocanti, che mettono in risalto una forma fisica perfetta di Elisa De Panicis, “scolpita” in ogni angolo del suo corpo.

Visualizza questo post su Instagram Be yourself Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis) in data: 29 Ott 2020 alle ore 8:57 PDT

Lei afferma di essere sè stessa e inconsapevolmente crea un’atmosfera di libidine intorno a sè, tra i follower che inizano a sognare ad occhi aperti: “Bella come sempre 😘😘; Da impazzire all’infinito; Cosa dire…. bellissima 🌹; Che bella che sei principessa mia mi piaci hai un bel fisico sei stupenda t adoro 😘🌹💖😍❤”



