Emma Marrone, look da sballo per X Factor: scollatura mozzafiato – Foto

Emma Marrone, look strepitoso per la prima puntata dei live di X Factor 2020: in Gucci incanta i fans. Scollatura mozzafiato in giuria, foto.

Bellissima, sorridente e super elegante in Gucci: Emma Marrone si è presentata così al pubblico per la prima puntata dei live di X Factor 2020. Con i capelli biondi cotonati perfettamente, dei vistosi orecchini ad illuminarle il viso reso radioso da un sorriso contagioso e una camicia nera, luccicante e con una scollatura birichina che esalta il decollete.

Un look adatto alla prima serata di Sky quello scelto dal giudice degli Under Uomini di X Factor 2020 che, sui social, sta ricevendo applausi per il look scelto. Ma cosa ha indossato esattamente la cantante salentina? Ha optato per una gonna e un pantalone? Andiamo a scoprirlo insieme.

Emma Marrone, pantalone giallo e camicia nera: look promosso