Giorgia Palmas, vestitino bianco tutto scosciato: che gambe – FOTO

Giorgia Palmas sa come far impazzire i suoi follower: la showgirl ha condiviso uno scatto in cui ha messo in mostra le sue splendide gambe.

Giorgia Palmas è sicuramente una delle showgirl più amate e seguite dagli italiani. La nativa di Cagliari è stata senza ombra di dubbio una delle ‘Veline’ più apprezzate dal popolo e dalla critica. La seconda classificata di ‘Miss Mondo 2000’ dopo le relazioni con Davide Bombardini e Vittorio Brumotti, si è legata sentimentalmente a Filippo Magnini. Lo scorso 25 settembre la Palmas ha partorito una figlia avuta proprio con il nuotatore. Giorgia, poco fa, ha pubblicato in rete l’ennesima foto spettacolare in cui indossa un vestitino molto sexy. La sua bellezza non conosce limiti e lei la mette sempre in mostra.

Giorgia Palmas, vestitino bianco scosciato: che gambe!!

Giorgia, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa un vestitino di colore bianco molto sexy e corto. Le sue splendide gambe sono in primissimo piano e deliziano la platea. La classe 1982 ha ai piedi dei tacchi particolarmente belli e alti. “Ci sono poche cose a cui non resisto… una di queste sono un paio di scarpe col tacco nuove”, ha scritto nella didascalia. Il post ha già raccolto 7mila cuoricini e numerosi commenti. “Splendida forma, veramente invidiabile”, “Hai scurito i capelli? Stai bene”, “Cambiato Look? Comunque stai benissimo”, si legge.

Giorgia, qualche giorno fa, ha messo in rete una foto bellissima in cui dava un bacetto alla sua neonata.

