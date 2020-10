Giuseppe Cruciani: Italiani messi a nudo, quali sono le abitudini sessuali

Giuseppe Cruciani pubblica il suo Nudi, libro di raccolta di testimonianze su un argomento ancora tabù su certi aspetti: il sesso.

Visualizza questo post su Instagram Sabato 17 ottobre, Abano Terme. Avanti tutta https://www.eventbrite.it/e/biglietti-prima-presentazione-libro-nudi-di-giuseppe-cruciani-124977917315 @lanavediteseo Un post condiviso da Giuseppe Cruciani Official (@gcruciani) in data: 16 Ott 2020 alle ore 7:12 PDT

Nudi, il sesso degli italiani è il nuovo lavoro di Giuseppe Cruciani. Una raccolta di testimonianze a tema sessuale che lo stesso ha raccolto nei suoi 10 anni di conduzione de La Zanzara, il programma radiofonico dallo stesso ideato, condotto e trasmesso su Radio 24. La copertina singolare ritrae lo stesso Cruciani di spalle con tanto di lato B in mostra. In una recente intervista il conduttore radiofonico ha affrontato il tema sesso ai tempi di Internet dichiarando come la società 2.0 abbia favorito il sesso: «La Rete offre molte più possibilità di relazionarsi e di conoscere o dare spazio alle proprie e altrui fantasie. Se poi il sesso si faccia meglio o peggio, questo non lo so, dipende dai singoli».

Giuseppe Cruciani, tra tabù sessuali e oscenità

Secondo il giornalista la sessualità è libera ma vi sarebbero delle pratiche ancora gravate da strascichi del passato: «Dichiarare di essere scambisti, per esempio, è ancora visto male. Lo scambismo potrebbe essere un toccasana per la durata dei matrimoni, per esempio». Dal sesso al Coronavirus, certamente il passaggio non è ottimale né piacevole ma Cruciani interviene – senza mezzi termini – circa il DPCM di Conte dichiarando: «Mi sembrano tutti palliativi. Le vie di mezzo non funzionano, ci vorrebbe l’esercito per far rispettare queste regole. Le persone si autoregolamentano da sole».

Visualizza questo post su Instagram La voce della Zanzara, poi altre cose minori come Bradley Cooper… Un post condiviso da Giuseppe Cruciani Official (@gcruciani) in data: 2 Ott 2020 alle ore 3:03 PDT

Odia gli ipocriti ed i perbenisti, apprezza e li eleva a soggetti d’ispirazione colleghi quali «Giuliano Ferrara, Vittorio Sgarbi, Howard Stern. Ho preso tantissimo da Vittorio Feltri, ma anche da Marco Pannella quando ho lavorato a Radio Radicale».

