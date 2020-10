Gracia De Torres slip e reggiseno che fanno star male: sembra nuda – FOTO

Sexy moove per la modella spagnola, Gracia De Torres. Da infarto la sua sbracciata su Instagram, quasi senza veli

Una bellezza senza freni e su di giri traspare dall’invidiabile aspetto fisico di Gracia De Torres. La modella di origini spagnole ha subito messo in discussione il suo fascino a dir poco “illegale” davanti alle telecamere di Instagram.

Lei spesso è protagonista di perle di saggezza sul web e ha dimostrato di saper distinguere a 360 gradi, i valori più importanti della vita e quelli meno. In uno degli ultimi scatti ha celebrato un sentimento che fa sconvolgere un pò a tutti il cuore: l’amore.

Gracia lo ha improvvisamente scalato in testa alle gerarchie dei valori, affermando che molto spesso ci capita di dimenticare che “…il meglio dalla vita è davvero gratis”. Non può passare inosservato quel bacio infernale e passionale tra lei e il fidanzato, dominante la scena con un fisico da “bronzo di riace”

Gracia De Torres, bellezza infinita su Instagram

Gracia De Torres non esita a passare le sue giornate all’insegna di una passione senza confini, come quella dell’arte e dell’architettura vera e propria. Inoltre la modella spagnola ama distinguersi nella vita in generale e molto spesso lo fa attraverso cambiamenti stravaganti del proprio look.

Tra un make-up e l’altro, Gracia avverte il bisogno di aumentare l’asticella della popolarità, soprattutto su Instagram, dove vanta già quasi 500 mila follower. E proprio in quell’archivio di “sogni” che riesce a scatenarsi a 360 gradi, rivelando a tutti la sua infinita bellezza.

I primi piani non sono mai banali per lei, che non smette mai di mettere in evidenza i lati più incandescenti del suo invidiabile aspetto fisico. Dallo spacco laterale del dècollète ad un fondoschiena da urlo straziante in gola.

Visualizza questo post su Instagram 🤍 Un post condiviso da Gracia de Torres Vargas (@gracia_de_torres) in data: 29 Ott 2020 alle ore 9:30 PDT

L’ultimo in successione ha fatto davvero strabuzzare gli occhi ai follower, con un intimo rosa da infarto. Reggiseno e slip trasparenti mettono quasi a nudo tutte le sue forme, per una Gracia che questa volta ha lasciato davvero tutti a bocca asciutta

