Grande Fratello Vip, Signorini si lascia sfuggire il nome dell’eliminato. Stasera il conduttore si è fatto scappare il nome di chi è stato eliminato: Elisabetta Gregoraci

Stasera al Grande Fratello Vip c’è un televoto importante: uno tra Pierpaolo Pretelli, Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Stefania Orlando lascerà per sempre il gioco. La scorsa volta quella meno salvata è stata Elisabetta Gregoraci, ma qualcosa potrebbe essere cambiato. Negli ultimi giorni in molti hanno cercato di salvarla in tutti i modi, creando account fake e arrivando addirittura a comprare voti. Stasera Alfonso ha chiamato Elisabetta in una stanza della casa per farle una sorpresa, un video dei suoi nipoti che la salutavano e prima di mostrarglielo ha parlato di nuovo della situazione con Pierpaolo Pretelli.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ad Elisabetta Gregoraci: “Tra pochi minuti uscirai”

Ed è qui che si è fatto scappare il verdetto. “Ora che esci, io direttore di Chi, cosa dirò ai paparazzi?” le ha chiesto, riferendosi al fatto che Elisabetta ha detto che vedrà fuori come si evolverà la situazione con Pierpaolo. Poi ha cercato di correggersi, dicendo: “stasera tu sei a rischio eliminazione, potresti andare fuori” e questo tentativo di cambiare la frase, ha sospettato maggiormente i telespettatori. A quanto pare Signorini si è lasciato sfuggire anche il nome di Matilde Brandi qualche settimana fa quando è stata eliminata, quindi non sarebbe la prima volta che cade in questo errore.

Al momento al televoto sono rimasti Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Guenda Goria e Stefania Orlando. Se Signorini si è fatto davvero scappare il nome poco fa, questo significa che tra pochi minuti Elisabetta lascerà definitivamente il gioco.